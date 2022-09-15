حصل الحكمان الكويتيان إبراهيم رمضان وعبدالله التركيت على شهادة دولية في مجال تنظيم وإدارة وتحكيم سباقات الدراجات المائية والتي نظمها نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بإشراف رئيس المنظمة الأوروبية (I.J.S.B.A) دي سميت بيتر.

وذكر نادي الرياضات البحرية أمس أن رمضان والتركيت يعتبران أول كويتيين يحصلان على مثل هذه الشهادة.

وتوجه النادي بالشكر إلى نادي الشارقة وعضو الاتحاد الإماراتي للرياضات البحرية مدير النادي أحمد الحوسني لاهتمامه وحرصه على تعزيز التعاون المستمر بين الناديين سعيا نحو تطوير الرياضات البحرية ودعم الرياضيين والأبطال في هذا المجال.

من جهة أخرى، شارك فريق «الموتو سيرف» من نادي الرياضات البحرية في بطولة إيطاليا الدولية للموتوسيرف التي نظمها الاتحاد الدولي للرياضات البحرية وأسفرت النتائج عن فوز المتسابق فارس رمضان بالمركز الثاني في فئة جونيور، وستكون هناك جولة قادمة في كرواتيا.