يحيى حميدان



أكد مساعد مدرب برقان نواف زياد أن غياب التركيز الذهني أمام اليرموك كان عاملا مهما في الهزيمة 1-3، مضيفا أن التركيز الذهني لدى اللاعبين دائما ما يكون ضعيفا في الدقائق العشر الأولى من كل مباراة خاضها الفريق حتى الآن، وهذا الأمر يتحمله الجهاز الفني كوننا لم نصل لعلاج هذه السلبية التي كلفتنا الهزيمة.



وبين زياد أن توقيت الهدف الأول بعد مرور دقيقة و20 ثانية جعل المهمة صعبة على الفريق، هذا بخلاف تلقي مدافعنا البرازيلي ويسلي سانتوس البطاقة الحمراء في الدقيقة 30 مع احتساب ركلة جزاء لليرموك، موضحا أن اللاعبين قدموا مردودا كبيرا رغم الطرد والتأخر بهدفين نظيفين في الدقائق الـ 70 المتبقية من زمن اللقاء، ولكن لم يحالفنا الحظ في قلب الموازين.



وذكر زياد أن مسألة قلب النتيجة من فوز لبرقان على خيطان 2-1 في الجولة الثانية إلى الخسارة 0-3 لم تكن مؤثرة على الفريق بعدما قام الجهاز الإداري بعزل اللاعبين والجهاز الفني عن المشكلة بشكل كامل.