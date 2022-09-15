مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم



تقدم اليرموك إلى صدارة فرق دوري زين للدرجة الأولى في ختام منافسات الجولة الثالثة أمس الأول، حيث تمكن اليرموك من الفوز على غريمه برقان 3-1 ليرتقى إلى النقطة 6 فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق بنقطة واحدة.



وقد سجل لليرموك النيجيري براون هدفين وميكيل انجلوفيما، فيما سجل لبرقان البرازيلي تايلون، وشهدت المباراة طرد مدافع فريق برقان ويسلي بعد أن منع الكرة من دخول المرمى بيده.



وفي مباراة أخرى، قدم الصليبخات أفضل عروضه منذ انطلاق المسابقة وحقق فوزا مثيرا على خيطان بهدفين دون رد سجلهما النيجيري اوبي وخالد اديلم، وهو الفوز الأول للفريق منذ انطلاق المسابقة ليضع 3 نقاط مهمة في رصيده، فيما بقي خيطان عند رصيده السابق 3 نقاط (علما أنها ثلاث نقاط من عكس نتيجته مع برقان).

إلى ذلك، طالب مدرب الصليبخات مالك القلاف مسؤولي اتحاد كرة القدم بتطبيق تقنية الـ «VAR» في مباريات دوري الدرجة الأولى، مضيفا أن تلك المباريات لا تقل أهمية عن مباريات الدوري الممتاز لاسيما ان كل فرق «الأولى» متضررة من بعض الأخطاء التقديرية للحكام.