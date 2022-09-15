يحيى حميدان



حمل رئيس جهاز الكرة بنادي خيطان محمد الملا لاعبيه مسؤولية الهزيمة من الصليبخات 0-2، مضيفا أن الفريق لعب أسوأ مباراة له منذ 3 مواسم، وان تنظيم اللاعبين كان سيئا وأيضا الاستحواذ لم يكن بالصورة المطلوبة وحتى التحركات في الملعب كانت سلبية.



وأردف الملا: «الكرة تعطي من يعطيها داخل الملعب، ولاعبو خيطان لم يقدموا الأداء المنتظر منهم، والأمر الطيب بالنسبة لنا أن المباريات الرسمية ستتوقف بسبب المباريات الدولية للمنتخبات وهي فرصة ذهبية لمراجعة الأخطاء والعودة من جديد بشكل أقوى».

وبين الملا أن أداء اللاعبين أمام الصليبخات كان مفاجئا خاصة عقب فترة الإعداد الطيب للفريق وفوزه على حامل لقب الدوري الممتاز الكويت 4-0 قبل انطلاق الموسم.