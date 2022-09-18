أعلن البنك التجاري الكويتي عن اختتام حملته «بحر/ جو» التي أطلقها لعملائه من حاملي بطاقات التجاري الائتمانية والتي أتاحت لهم فرص للدخول في السحوبات الشهرية للفوز بالعديد من الجوائز القيمة من خلال سحوبات يجريها البنك على عدد من المعدات البحرية وباقات السفر.

وقد تم إجراء السحب الأخير للحملة بالمقر الرئيسي للبنك تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:



أولا: جائزة رحلة إلى جزر السيشيل من نصيب الفائز سعود فلاح العجمي



ثانيا: جت سكي SEA-DOO RXPX من نصيب فواز مبارك الحساوي



ثالثا: جت سكي GTI SEA-DOO من نصيب محمد عثمان محمد اكرام



رابعا: ياماها سكوتر بحري من نصيب برجس عبدالله البرجس



خامسا: كاياك ماستر من نصيب تامر اهاب محمد صادق



وقد قام البنك بالتواصل مع الرابحين وتهنئتهم بالفوز وتسليمهم الجوائز.



وفي تعقيبه على اختتام هذه الحملة، قال عبدالعزيز الزعابي، المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالوكالة: «لقد دأب التجاري من خلال حملات وبرامج تسويقية متميزة على مكافأة عملائه من أصحاب البطاقات الائتمانية، وذلك بمنحهم فرصة للحصول على العديد من الجوائز القيمة من خلال سحوبات متنوعة».

وتابع موضحا أن الحملة التي طرحها البنك في فصل الصيف، والتي واكبت موسم السفر قد حققت أهدافها وساهمت في زيادة ولاء العملاء للبنك التجاري الكويتي، وأن البنك يسعى دائما إلى تقديم أفضل وأحدث الخدمات والعروض والحملات لعملائه.