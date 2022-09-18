طارق عرابي



علمت «الأنباء» أن 6 شركات ومكاتب هندسية اجتازت التقييم الفني لمناقصة إعداد الدراسة والتصميم والإشراف على سوق الصفارين في الشويخ الصناعية



من أصل 12 شركة ومكتبا كانت تتنافس على المشروع لدى الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وقرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات الموافقة على نتيجة التقييم الفني وفتح العروض المالية المستوفية نسبة التقييم التي تراوحت بين 70.03% و 82.23%، ناهيك عن عدم اجتياز 4 مكاتب للتقييم الفني، إذ تراوحت نسبها بين 57.78%



و 69.28%، وصولا إلى استبعاد مكتبين لعدم تجديدهما التأمين الأولي خلال المدة الممنوحة.