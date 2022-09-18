أطلق بنك برقان مؤخرا حساب «الراتب» الجديد وبمزايا استثنائية، حيث تم تطوير حساب «الراتب» كبديل لحساب «الثريا» بتصميم جديد ليكون خطوة مثالية للعملاء الجدد في بداية رحلتهم مع بنك برقان، تماشيا مع الحرص المستمر لدى بنك برقان لتطوير عروضه ومكافأة عملائه، وتعزيز تجربتهم المصرفية بما يتناسب مع نمط حياتهم اليومية.



ويقدم الحساب الجديد مجموعة شاملة من المزايا، بما في ذلك هدية نقدية لغاية 2000 دينار بمجرد فتح الحساب وتحويل العملاء لراتبهم الشهري بقيمة 350 دينارا كحد أدنى، فضلا عن إمكانية حصولهم على قرض لغاية 95 ألف دينار بحسب الشروط والأحكام المطبقة لدى البنك.



وتعليقا على إطلاق حساب «الراتب»، قال رائد الهقهق نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي- الكويت: قمنا في بنك برقان بإطلاق حساب «الراتب» الجديد تحت شعار «مشوارك يبدأ مع حساب الراتب»، سعيا إلى توفير الحساب الأفضل لعملائنا لمرحلة بداية حياتهم المهنية بالتحديد.

كما حرصنا أثناء تطويرنا بكل دقة لحساب «الراتب» على تزويده بعروض حصرية مصممة خصيصا لعملائنا، بهدف تعزيز تجربتهم بأفضل الخدمات والمنتجات المصرفية المميزة التي تتماشى مع أسلوب حياتهم اليومية.

كما يهدف البنك من خلال ذلك كله إلى الارتقاء بمستوى تجارب عملائنا والحفاظ على مكانته كواحد من أفضل مزودي الخدمات المصرفية.



كما صرح ناصر القيسي، رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية في بنك برقان، قائلا: «تركز استراتيجيتنا للخدمات المصرفية للأفراد في بنك برقان دائما على التطوير المستمر لمنتجاتنا وخدماتنا، بما يتماشى مع احتياجات عملائنا وتطلعاتهم، وقد تم تصميم حساب «الراتب» بمميزات وخدمات حصرية لشريحة عملائنا الشباب المقبلين على مرحلة جديدة في حياتهم المهنية، كونهم دافعنا المستمر الذي نواصل من خلاله تقديم كل ما هو أفضل ومميز، لتعزيز تجربتهم المصرفية الشاملة.