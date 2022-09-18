مقامس: نحرص على تزويد عملائنا بفرص لتوفير المال وتقديم حوافز مجزية تتجاوز توقعاتهم

معرفي: الجائزة ستسهم في تحقيق أمنيات عملائنا سواء كانت للسفر أو شراء منزل أو إتمام الدراسة



طارق عرابي



في إطار حرصه الدائم والتزامه بمكافأة عملائه وتحسين تجربتهم المصرفية، أقام البنك الأهلي الكويتي، يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر، بمجمع الأفنيوز ـ المرحلة الثانية، سحب الفوز السنوي الأول، والذي فاز به علي أحمد بوفتين حاصلا على الجائزة الكبرى وقدرها 5 آلاف دينار راتب شهري لمدة عشر سنوات.



وقد بدأت فعاليات السحب من الساعة العاشرة صباحا، حيث تضمنت مجموعة من الأنشطة والألعاب والجوائز التي استمتع بها الجمهور بكافة فئاته، الكبار والصغار.

وعند الساعة السادسة مساء بدأ الحفل الغنائي الذي أحياه الفنان القدير سلمان العميري على أنغام الموسيقى الكويتية التقليدية بقيادة فرقة الماس.



وقد قام المذيع سلمان النجادي بتولي تقديم الفعاليات والتفاعل مع الحاضرين بأسلوب تشويقي، حيث اشتمل البرنامج على فقرات من المسابقات التفاعلية تولاها وقدم جوائزها الإذاعي المشهور أسامة فودة.



وعند الساعة الثامنة مساء بدأت إجراءات السحب على الجائزة الكبرى بحضور الإدارة العليا للبنك، للإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وكذلك الشركة المسؤولة عن التدقيق المالي لدى البنك Deloitte & Touche- Al-Wazzan & Co، حيث تم إعلان علي أحمد بوفتين الفائز بالجائزة الكبرى.



وقد قام لؤي مقامس، بالنيابة عن البنك الأهلي الكويتي، بتهنئة صاحب الحظ السعيد الفائز بجائزة الفوز الكبرى متمنيا أن تمكنه الجائزة من تحقيق أهدافه.



وأضاف: نحرص كبنك على تزويد عملائنا بفرص لتوفير المال، وفي الوقت نفسه تقديم حوافز مجزية تتجاوز توقعاتهم، لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية.



بدورها، قالت جهير معرفي: يسرني أيضا تهنئة علي أحمد بوفتين لفوزه في سحب الفوز السنوي الأول، نثق أن الجائزة سوف تسهم في تحقيق أمنيات وأحلام عملائنا، سواء كانت السفر حول العالم، أو شراء منزل أو سيارة، أو إتمام دراساتهم العليا، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة، أو الاستمتاع بهواياتهم المفضلة.



وأضافت: كل الشكر والامتنان لفريق عمل البنك الأهلي الكويتي لجهودهم المبذولة في سبيل إقامة هذه السحب الضخم وعلى التزامهم وولائهم للبنك.



ومنذ إطلاق حساب الفوز في شهر أكتوبر من العام الماضي، والذي ندعو به الجميع لادخار أموالهم فقد يحالفهم الحظ بالفوز في السحب الأسبوعي على جائزة نقدية قدرها 10 آلاف دينار، والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى الكويت من حيث القيمة، هذا إلى جانب الجائزة الكبرى وهي راتب شهري يبلغ 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات.



وساهم حساب الفوز في تغيير حياة العديد من عملاء البنك، الذين حالفهم الحظ بالفوز في السحوبات الأسبوعية بجائزة تبلغ 10 آلاف دينار، حيث إن الحساب متاح للجميع سواء كانوا مواطنين أو مقيمين.

ويحث البنك الأهلي الكويتي عملاءه الحاليين على إبقاء الحد الأدنى المطلوب في حساباتهم للمشاركة في السحوبات والاستمتاع بفرص الفوز المتاحة، كما يشجع غير عملائه على فتح حساب الفوز فقد يحالفهم الحظ بالفوز براتب شهري قيمته 5 آلاف دينار لمدة 10 أعوام من خلال السحب على الجائزة الكبرى أو جائزة نقدية تبلغ 10 آلاف دينار من خلال السحوبات الأسبوعية.



وللفوز في السحوبات يتعين على عملاء البنك الحفاظ على الحد الأدنى للرصيد وهو 100 دينار، علما بأن كل 100 دينار تمنح صاحبها فرصة دخول واحدة في السحب، كلما زاد المبلغ المدخر زادت فرصة الفوز.

يحصل أصحاب حساب الفوز على بطاقة سحب آلي يمكنهم استخدامها لسحب أو إيداع المبالغ من خلال أجهزة الصراف الآلي.



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