7 مليارات دينار الإيرادات التشغيلية لـ 150 شركة مدرجة خلال النصف الأول.. بنمو 15.5%

115 شركة حققت أرباحاً بلغت 1.3 مليار دينار.. مقابل تسجيل 35 شركة خسائر بـ 62.5 مليوناً

قطاع الخدمات المالية تعافى من تداعيات جائحة «كورونا» وحقق صافي أرباح 171 مليون دينار

12 % نمو صافي أرباح التشغيل للشركات الـ 150 إلى 1.95 مليار دينار خلال النصف الأول



المحلل المالي



جاءت النتائج المالية لـ 150 شركة مدرجة في بورصة الكويت خلال النصف الاول من 2022 جيدة مقارنة بالنصف الاول من 2021، حيث يأتي ذلك انعكاسا للتحسن والتعافي السريع في البيئة التشغيلية بعد التحديات التي فرضتها أزمة كورونا على الاقتصاد والشركات المدرجة.



كما تأتي هذه النتائج الجيدة للشركات المدرجة، بالتزامن مع النمو الاقتصادي القوي المتوقع لعام 2022 بدفع من ارتفاع أسعار النفط وتماسكها لفترة طويلة فوق مستوى 100 دولار للبرميل وارتفاع أسعار الفائدة التي تستفيد منها البنوك، وتخفيف ضغط المخصصات على الربحية.



نتائج 150 شركة مدرجة



ووفقا لرصد لـ «الأنباء» لنتائج 150 شركة مدرجة في بورصة الكويت أعلنت عن نتائجها المالية للنصف الاول من 2022، فقد ارتفع صافي الأرباح المجمعة لهذه الشركات بنسبة 26% لتسجل 1.26 مليار دينار، وذلك مقارنة بتحقيقها مليار دينار صافي أرباح مجمعة خلال النصف الاول من 2021.



وقد حققت 115 شركات صافي أرباح خلال النصف الاول بإجمالي 1.29 مليار دينار وبنسبة نمو 31% عن النصف الأول من 2021، بينما 35 شركة سجلت صافي خسائر بلغ 62.5 مليون دينار، فيما حققت 82 شركة نموا بصافي أرباحها، بينما تراجعت أرباح 33 شركة مما يعتبر مؤشرا إيجابيا على تحسن صافي أرباح الشركات المدرجة خلال 2022.



أما الشركات الـ 30 الأعلى ربحية في بورصة الكويت للنصف الاول من 2022، فقد حققت صافي أرباح بلغ 1.1 مليار دينار، بارتفاع نسبته 28% عن الفترة نفسها من 2021، وذلك بقيادة بنك الكويت الوطني الذي حقق صافي أرباح 237.8 مليون دينار، أما الشركات الخاسرة خلال النصف الاول 2022 فقد بلغت خسائرها المجمعة 62.5 مليون دينار.



القطاعات الأعلى ربحية



وعلى صعيد القطاعات المدرجة في بورصة الكويت، فقد استمر قطاع البنوك القطاع في الصدارة من حيث الأرباح، وذلك بدعم من ارتفاع صافي أرباحه المجمعة 41% لتسجل 669 مليون دينار، خلال النصف الاول من 2022، مقارنة بـ 475.4 مليون دينار صافي أرباح تحققت في الفترة المقابلة من 2021.



أما قطاع الخدمات المالية وبعد تعافيه في النصف الأول من 2021 وتسجيله صافي أرباح 174.4 مليون دينار، فقد حققت شركاته صافي أرباح مجمعة قدرها 171 مليون دينار بالنصف الأول من عام 2022 بدفع من تحسن أداء بورصة الكويت وتعافي أسواق المال الإقليمية وبالرغم من الخسائر التي لحقت بأسواق المال العالمية.



أما قطاع الاتصالات فارتفع صافي أرباح شركاته بنسبة 22% لتسجل 133.5 مليون دينار، مقارنة بـ 109 ملايين دينار للنصف الاول من عام 2021. بينما حقق قطاع العقار نموا في صافي أرباح شركاته المجمعة بنسبة 82% لتسجل 77 مليون دينار.



الإيرادات والأرباح التشغيلية



أما بالنسبة للإيرادات التشغيلية لـ 150 شركة مدرجة في بورصة الكويت المحققة في النصف الاول من عام 2022 فقد ارتفعت بنسبة 15.5% لتسجل 7 مليارات دينار مقارنة بـ 6 مليارات دينار كويتي في النصف الأول من عام 2021 و5.3 مليارات دينار للنصف الاول من عام 2020.



وتصدر قطاع البنوك قطاعات بورصة الكويت من حيث الإيرادات التشغيلية، حيث بلغت إيرادات القطاع 1.69 مليار دينار بارتفاع نسبته 8% عن الفترة ذاتها من 2021، أما قطاع الاتصالات فبلغت إيراداته التشغيلية المجمعة نحو 1.29 مليار دينار مرتفعة بنسبة 6% عن النصف الاول من 2021.



وحقق قطاع الخدمات المالية إيرادات تشغيلية قدرها 908 ملايين دينار بارتفاع نسبته 3% عن النصف الأول من 2021، ومن القطاعات التي تحسنت إيراداتها كان قطاع الطاقة وقطاع التأمين، حيث حقق قطاع الطاقة إيرادات اجمالية قدرها 900 مليون دينار، مقارنة بـ565.5 مليون دينار في النصف الاول من 2021 مرتفعة بنسبة 59% وأيضا حققت شركات التأمين إيرادات إجمالية قدرها 389 مليون دينار، مقارنة بـ 237.6 مليون دينار في النصف الاول من 2021.



أيضا كمؤشر إيجابي على تحسن الاداء المالي للشركات المدرجة ارتفع صافي أرباح التشغيل للشركات الـ 150 بنسبة 12% ليسجل 1.95 مليار دينار، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية لمعظم القطاعات في بورصة الكويت بنسب متفاوتة، حيث ارتفع صافي ربح التشغيل المجمع للبنوك بنسبة 8% ليسجل 1.04 مليار دينار، وأيضا ارتفع ربح التشغيل لقطاع الشركات العقارية بنسبة 28% ليسجل 114 مليون دينار، وأيضا قطاع الصناعة ارتفعت أرباحه التشغيلية الى 134 مليون دينار.