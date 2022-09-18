أحمد مغربي



تعتزم شركة نفط الكويت التعاقد مع أحد المستشارين العاملين المتخصصين في إدارة مشاريع إعادة تأهيل التربة الملوثة بالنفط، وذلك بعد تنفيذ الشركة مجموعة كبيرة من الحزم الرئيسية لتنظيف التربة الملوثة والبحيرات النفطية التي نتجت عن الغزو العراقي الغاشم.

وفي التفاصيل، علمت «الأنباء» أن شركة نفط الكويت تتجه للبدء في خطوات جديدة بمشاريع إعادة تأهيل البيئة الخاص بلجنة الأمم المتحدة، حيث طلبت الشركة من الجهاز المركزي للمناقصات العامة طرح مناقصة متخصصة في تقديم خدمات استشارية لإدارة المشاريع والأنشطة المرتبطة ببرنامج إعادة تأهيل البيئة الخاص بلجنة الأمم المتحدة.

وستطرح تلك المناقصة اليوم على أن يكون تاريخ الإقفال في 18 ديسمبر المقبل، فيما سيبلغ مبلغ الكفالة لتلك المناقصة 450 ألف دينار صالحة لمدة 90 يوما لصالح الجهاز المركزي للمناقصات.