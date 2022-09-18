علي إبراهيم



علمت «الأنباء» من مصادرها أن وزارة الصحة طلبت شراء أدوية (حقن) لعلاج مرض ضمور العضلات «دوشيني» لمستشفيي الصباح والعدان، وذلك بتكلفة تصل إلى 3.5 ملايين دولار، ما يعادل أكثر من مليون دينار. وقد وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة لـ «الصحة»، على طلب التعاقد بالأمر المباشر في هذا الشأن بناء على نص المادة 18 من قانون المناقصات العامة، وذلك بعد أخذ الموافقات من الجهات الرقابية. تجدر الإشارة إلى أن الضمور العضلي الدوشيني هو مرض وراثي يؤدي إلى ضمور العضلات بشكل سريع، وهو أحد الأمراض النادرة.