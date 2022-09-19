في خطوة متقدمة سجلتها شركة إدارة المرافق العمومية في إطار المشاريع الموكلة إليها، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة م. صالح العثمان عن توقيع العقود الخاصة بإنشاء المدينة العمالية للعمالة الوافدة في منطقة الشدادية.

وأوضح أن العمل في المشروع سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل.



وأضاف أنه تم توقيع عقود إنشاء مجمعين تجاريين تبلغ مساحة كل مجمع 1.375 مترا مربعا بحيث يحتوي المجمع الواحد على خمسة عشر محلا تتوزع فيه جميع الأنشطة من مطاعم وسوق مركزي ومصبغة وصيدلية ومخبز وحلاق ومحل إكسسوارات كهربائية وأجهزة هواتف إضافة إلى أنشطة أخرى.



وبذلك ستتحول المدينة العمالية التي تستوعب 8400 عامل إلى واقع تتوافر فيه جميع المرافق الحيوية والبنية التحتية اللازمة.



وذكر العثمان أن العقود جرى التوقيع عليها مع أحد المقاولين المحليين على أن يتم الانتهاء من عملية البناء والتسليم إلى الشركة في غضون تسعة أشهر من تاريخ بدء العمل في المشروع.



ولفت إلى أن إنجاز المشروع جاء ليلبي جميع احتياجات العمالة الوافدة في منطقة السكن التي يقيمون فيها وذلك بعد أن قطعت شركة إدارة المرافق العمومية شوطا كبيرا في سبيل الانتهاء من التصاريح اللازمة لعملية البناء والمتوقفة من عام 2018 حيث باشرت الشركة التواصل مع الوزارات والإدارات الرسمية المعنية للحصول على كلفة التراخيص اللازمة تمهيدا لمباشرة العمل والتوقيع على العقود.



وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن إدارة العقار والدراسات في الشركة تشرف حاليا على إدارة وتشغيل كل من المدن العمالية المتمثلة في مدينة الشدادية العمالية ومدينة العمالة الوافدة في منطقة صبحان ومدينة أمغرة السكنية ومدينة الرقعي السكنية والأسواق، وذلك من خلال عملية التأجير للمدن واستثمار المحلات التجارية وإدارتها وصيانتها وتوفير جميع الخدمات التي تخدم هذه المرافق مثل الإدارة والنظافة، مشيرا الى أن وحدة الدراسات تقوم كذلك بدراسة الأمور الفنية للعقارات من قبل الشركة وكافة مقترحات التطوير ووضع حلول الإشراف عليها.