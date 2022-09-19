أعلنت شركة ريم العقارية عن تنظيم مزاد عقاري لبيع عدد من العقارات والأراضي التجارية والاستثمارية لصالح أحد عملائها المميزين، حيث يعتبر هذا المزاد الأول من نوعه بعد عودة الأوضاع لطبيعتها بعد التوقف الطويل الذي تسبب فيه جائحة كورونا.



وفي هذا الخصوص، قال الرئيس التنفيذي لشركة ريم العقارية خالد الصغير، إن شركة ريم العقارية التي كانت وما زالت من بين الشركات المتميزة في مجال إدارة العقارات وتنظيم المزادات العقارية منذ اكثر من 29 عاما مضت، عادت لتمارس دورها السابق في تنظيم المزادات العقارية الضخمة، بعد توقف قسري سببه جائحة فيروس كورونا، حيث تستعد حاليا لتنظيم مزاد عقاري سيتضمن طرح مجموعة من العقارات المتنوعة التي تمتاز بمواقعها وعوائدها اللافتة، حيث تصل القيمة الإجمالية للعقارات المطروحة في المزاد إلى 65 مليون دينار كسعر ابتدائي.



وأضاف الصغير، أن الوقت الحالي مناسب جدا للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية مميزة في السوق، خاصة بعد عودة الانتعاش من جديد بعد فترة من توقف الأنشطة الاقتصادية خلال العامين الأخيرين وندرة الفرص الاستثمارية، مشيرا إلى أن المزاد الذي ستنظمه الشركة سيكون المزاد الأول لها خلال السنة الحالية، على أن يتبعه مزادات أخرى لبيع عقارات جديدة سيتم الاعلان عنها تباعا.



وأشار إلى أن شركة ريم التي تدير عددا كبيرا من العقارات لصالح عدد من العملاء في السوق المحلي، لديها الخبرة الكبيرة في مجال إدارة الأملاك وتنظيم المزادات العقارية، حيث نظمت خلال السنوات الطويلة الماضية مزادات متنوعة لصالح عملائها، وحققت خلالها نتائج مبهرة لاقت استحسان أصحاب المحافظ والأملاك العقارية كافة.



وعلى صعيد المزاد الجديد الذي تستعد الشركة لتنظيمه، أفاد الصغير بأن «ريم العقارية» حددت الأول من نوفمبر المقبل موعدا لتنظيم المزاد العقاري الذي سيتضمن طرح عدد من العقارات المتنوعة، مؤكدا أن من بين العقارات المطروحة في المزاد مجمع (بيبلوس) الاستثماري الواقع في منطقة السالمية، والذي تبلغ مساحته الإجمالية نحو 3163 مترا مربعا، فيما يبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 75 ألف دينار، والذي سيتم طرحه بسعر ابتدائي وقدره 12.9 مليون دينار.



أما ثاني العقارات التي سيتم طرحها خلال المزاد، فهو عبارة عن عقار تجاري (برج السور)، والذي يقع في منطقة القبلة على أرض تبلغ مساحتها 831 مترا مربعا، ويبلغ دخله الافتراضي الشهري نحو 107.7 آلاف دينار، حيث سيتم طرحه بسعر ابتدائي وقدره 18.950 مليون دينار.



وتابع الصغير: إن المزاد سيتضمن كذلك طرح أرض تجارية في منطقة السالمية مساحتها 2049 مترا مربعا (شارع رئيسي وسكة) والتي سيتم طرحها بسعر ابتدائي وقدره 7.1 ملايين دينار، إلى جانب 3 أراض استثمارية (أراضي شعب الخالد) في منطقة السالمية، تبلغ مساحة القطعتين الاولى والثانية 3001 متر لكل منها وتقع على شارع رئيسي (بطن وظهر)، حيث سيتم طرح كل قطعة منها بسعر ابتدائي وقدره 7.65 ملايين دينار، فيما تبلغ مساحة القطعة الثالثة 4028 مترا مربعا وتقع على شارع رئيسي و3 شوارع، وسيتم طرحها بسعر ابتدائي وقدره 10.75 ملايين دينار.



ودعا الصغير الراغبين في المشاركة في المزاد العقاري إلى ضرورة مراجعة الإدارة الرئيسية لشركة ريم العقارية في منطقة الشرق، وذلك للتوقيع على عقد دخول المزاد، علما بأن آخر يوم لتسجيل الدخول بالمزاد هو 31 أكتوبر المقبل.