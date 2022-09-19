مطلق الصانع: خطوة مهمة ضمن الاستعدادات لتشغيل منظومة «ضمان» وتنفيذاً لشروط مستند المزايدة

دي روسا: لمسنا حرص «ضمان» على تقديم خدماتها الطبية لشريحة واسعة من السكان بالكويت



في خطوة استراتيجية ضمن استعداداتها لتشغيل منظومتها الصحية، أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) عن توقيع عقد لإدارة وتشغيل خدماتها الطبية مع الشركة الإسبانية ريبيرا سالود (Ribera Salud)، الخبيرة في تقديم الرعاية الصحية منذ أكثر من 30 عاما في إسبانيا وعدد من الدول الأخرى.



وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة ضمان مطلق الصانع: «نحن سعداء بهذه الخطوة المهمة التي تأتي ضمن الاستعدادات التي نقوم بها لتشغيل منظومة ضمان وتنفيذا لشروط مستند المزايدة، من خلال التعاون مع مشغل عالمي ذي خبرة طويلة في تطبيق وإدارة المنظومة الصحية بأعلى معايير جودة التشغيل العالمية، والذي سيعمل جنبا إلى جنب مع الطاقم الطبي والإداري في شركة ضمان».



وأضاف: «لا شك أن النموذج الذي ستتبعه ضمان في تقديم خدماتها الصحية يعتبر نموذجا فريدا سيطبق للمرة الأولى في الشرق الأوسط، المبني على أنظمة الوقاية والعلاج معا، والذي سيخفف بدوره من الضغط على منظومة وزارة الصحة من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمستفيدين من المقيمين العاملين في القطاع الخاص (مادة 18) وعائلاتهم، ونحن في ضمان نعمل على بناء مجتمع صحي وعلى تحقيق الريادة في جودة الرعاية الصحية».



وشدد على أن شركة ضمان تعتبر أكبر مشروع من مشاريع خطة التنمية في الكويت من حيث رأس المال الذي يصل إلى 230 مليون دينار، وأول مبادرة لدعم القطاع الطبي في الكويت، والذي يعتبر من أكبر القطاعات التي تستنزف ميزانية الدولة، حيث ستعمل على رفع مؤشرات الرعاية الصحية، وتحقيق نقلة نوعية للقطاع الصحي، وتقليل الأعباء المالية والإدارية على الجهات الحكومية، بالإضافة إلى دعم التنوع الاقتصادي عبر الرعاية الصحية.



من جانبه، قال رئيس شركة ريبيرا سالود الإسبانية البيرتو دي روسا: «سعداء بالعمل في الكويت مع شركة ضمان التي تعتبر أول شركة تطبق نموذج المحافظة على الصحة HMO في الشرق الأوسط، وقد لمسنا من شركة ضمان حرصها على تحقيق استراتيجيتها في تقديم خدماتها الطبية لشريحة واسعة من السكان».



وأضاف «لدينا الخبرة المطلوبة لإدارة منظومة بهذا الحجم بالتعاون مع الإخوة في ضمان الذين يمتلكون الخبرة المحلية، والتي لا شك ستنعكس على مستوى الخدمات التي ستقدم في مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات».



يذكر أنه من خلال هذا التعاقد ستقوم شركة ريبيرا سالود بإدارة وتشغيل منظومة شركة ضمان ومرافقها الطبية بالتعاون مع الفريق المحلي، لتقديم نموذج ضمان الذي يستند الى تقديم خدمات صحية عالية الجودة مع تقليل تكاليف النفقات الطبية.



وتقدم شركة ريبيرا سالود خدماتها الطبية لأكثر من مليون شخص في إسبانيا من خلال 76 مركز رعاية صحية أولية و12 مستشفى، كما تقدم خدماتها من خلال عدد من الشركات التابعة في إسبانيا وخارجها كالمملكة العربية السعودية، كما تتم دراستها كنموذج ناجح في أعرق الجامعات العالمية كجامعتي هارفارد وبيركلي.



حضر حفل التوقيع عدد من أعضاء مجلس إدارة شركة ضمان، والرئيس التنفيذي ثامر عرب، وعدد من مسؤولي الشركة، ومن شركة ريبيرا سالود سانتياغو ديلجادو الرئيس التنفيذي للإستراتيجية والتطوير، وكارلوس موراتا بونز مدير تطوير الأعمال.



جدير بالذكر، أن شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) أنجزت مستشفيين في محافظتي الأحمدي والجهراء بسعة 660 سريرا، بالإضافة إلى أربعة مراكز صحية للرعاية الأولية موزعة على مختلف المحافظات والتي تعمل حاليا كمراكز خاصة تستقبل كل طالبي الرعاية الصحية تمهيدا لافتتاح منظومة ضمان واستقبال الشريحة التي ستستفيد من خدماتها.



يذكر أن ضمان حصلت مؤخرا على شهادة اعتماد مؤسسة اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، لمراكز الرعاية الصحية الأولية، وهي أول مراكز تحصل على شهادة اعتماد JCI في الكويت.

كما حصلت أيضا على اعتماد المستوى السادس من جمعية معلومات وأنظمة الإدارة الصحية (HIMSS) المعنية بتطبيق الصحة الرقمية في قطاع الرعاية الصحية العالمية عبر معايير قياسية دولية في مجال تكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات المنشآت الصحية وجار العمل على استيفاء معايير المستوى 7 وهو أعلى مستوى بالتزامن مع افتتاح المستشفيات.