أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» قتيبة النصف، أن تقديم منتجات التأمين المتعلقة بالأفراد من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الشركة على الهواتف الذكية، يعزز توجه الشركة نحو رقمنة خدماتها وتوفيرها للعملاء بأسهل السبل وأسرع الوسائل، ويوفر الوقت والجهد ويلائم تطلعاتهم.



وأضاف النصف انه بإمكان العملاء الأفراد حاليا إجراء معاملات التأمين الخاصة بهم وتشمل: «تأمين السيارات الشامل، تأمين البحري واليخوت، تأمين العمالة المنزلية، تأمين السفر، تأمين المنزلي» «أونلاين» وبمنتهى اليسر والأمان، بآلية بسيطة ومختصرة وسريعة، حيث يقوم العميل بإدخال بياناته وإرفاق المستندات المطلوبة ليحصل على الوثيقة بنفس الوقت، مشيرا الى أنه في حال وجود أي استفسار يكون مركز الاتصال للشركة جاهزا للرد ومساعدة العميل على إتمام المعاملة على أكمل وجه.



وأوضح: يمكن للعملاء شراء الخدمات «أونلاين» من دون مراجعة مكاتب الشركة، ليتم إصدار وثائق التأمين بسهولة، وبمجرد تعبئة البيانات ودفع قيمة الوثيقة، يمكن طباعتها، أو تحميلها على الهاتف.



وأشار الى أن تقديم هذه الخدمات إلكترونيا، يأتي في أعقاب إطلاق الشركة لمجموعة اخرى من الخدمات الإلكترونية المتميزة ضمن توجهها الاستراتيجي نحو الرقمنة وتعزيز التقنية ومن أبرزها خدمة «المطالبات التأمينية أونلاين» حيث تستقبل الشركة طلبات العملاء عبر تطبيق «بيتك تكافل»، ومن ثم تقوم بتأكيد البيانات والبدء بإجراءات المطالبات بشكل سريع مرن، ما يسهم في تسريع حصول العملاء على مطالباتهم التعويضية بطريقة بسيطة وسهلة.



وقال إن شركة «بيتك تكافل» ستواصل سعيها الدائم لخدمة عملائها من مختلف الشرائح والوصول إليهم في أماكن تواجدهم، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لتحقيق ذلك، بما يوفر على العملاء ويسهل الحصول على الخدمة، ويعزز دور ومكانة الشركة في السوق بشكل عام، وفي سوق التأمين التكافلي بشكل خاص، عبر الاستمرار بسياسة التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة، والاهتمام بالعميل.