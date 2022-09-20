هادي العنزي



يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الجهراء تدريباته اليومية في معسكره بالعاصمة المصرية القاهرة، تحضيرا للمشاركة في بطولة الأندية العربية الـ 34 لكرة السلة، التي ستقام منافساتها في الكويت خلال الفترة من 5 حتى 15 أكتوبر المقبل. وينضم اليوم لتدريبات الفريق المحترف اللبناني وائل عرقجي.



ويخوض الجهراء أولى مبارياته الودية في معسكره بالقاهرة امام نظيره الزمالك السبت المقبل، ليتعرف من خلالها المدرب أحمد الفران على جاهزية «الجهراوية» فنيا وبدنيا، ويتوقع ان يلعب الفريق 3 مباريات أخرى قبل خوض منافسات المجموعة الرابعة إلى جانب بيروت اللبناني، ووداد بوفاريك الجزائري، ودجلة العراقي.