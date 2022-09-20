هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي الرياضي للمعاقين شافي الهاجري أن إنشاء أكاديمية خاصة لذوي الإعاقة بلعبة كرة القدم للإعاقات الذهنية والشلل الدماغي يعد الأول من نوعه على المستوى المحلي، ويمثل بداية التطوير الحقيقية لألعاب المعاقين.



وقال: «من شأن إنشاء الأكاديمية فتح المجال واسعاً أمام المواهب الشابة من الجنسين، للانخراط في ممارسة كرة القدم أو أي رياضة أخرى يفضلونها، الأمر الذي يوسع من قاعدة الرياضيين من ذوي الإعاقة، ما يعود بفوائد كبيرة على جميع الأندية».



وتستقبل الأكاديمية المعاقين في مركز شباب الدعية، بدءا من الـ 5 حتى 8 مساء أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، وذلك لحالات الإعاقة الذهنية المتوسطة، والشلل الدماغي البسيط والمتوسط، والإعاقة الحركية البسيطة، والإعاقة السمعية، من عمر 14 حتى 30 سنة.