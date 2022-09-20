يعقوب العوضي



يلتقي فريق كرة اليد بنادي الكويت مع الترجي التونسي في الـ 7.30 مساء اليوم في ختام الدور التمهيدي من بطولة الأندية العربية أبطال الدوري والكأس المقامة في مدينة الحمامات بتونس.

ويدخل العميد المواجهة بشعار لا بديل عن الفوز للتأهل إلى الأدوار الإقصائية، وذلك بعد خسارته من الزمالك المصري 23-20 مساء أول من أمس. ويملك الأبيض في رصيده نقطتين من فوزه على مولودية الجزائر بنتيجة 35-34 في افتتاح مشواره بالبطولة.



ويسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب هيثم الرشيدي إلى أبعد من التأهل، حيث إعداد الفريق بشكل جيد وفرض الانسجام بين اللاعبين المحليين والمحترفين.



من جانب آخر، خسر فريق السالمية من النادي الإفريقي التونسي بنتيجة 31-24 ولكن رغم الخسارة فقد ضمن السماوي التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بعد اعتبار فريق أمل سكيكدة خاسرا بنتيجة 10-0 أمام السالمية، وبذلك ضمن نقطتي المباراة ليصبح رصيده 4 نقاط وضعته في المركز الثاني في المجموعة.