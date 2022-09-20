تتواصل التحضيرات لاستضافة الكويت بطولة كأس آسيا لكرة قدم الصالات خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري حتى 8 أكتوبر المقبل، وبالتوازي مع عمل اللجنة المنظمة المحلية لاستقبال هذا الحدث بدأت وفود لجان الاتحاد الآسيوي بالوصول إلى البلاد على دفعات، للإشراف على فعاليات البطولة.



وأكد رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين، حرص مجلس الإدارة على تذليل كل الصعاب التي تعترض مسيرة «أزرق الصالات» في بطولة كأس آسيا، التي تستضيفها الكويت، وتسهيل مهمته لتحقيق أفضل النتائج، معربا عن ثقته بجميع اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لتقديم مستوى لافت في البطولة.



وكان الشاهين أقام مأدبة غداء في ديوانه على شرف منتخب الكويت لكرة قدم الصالات، بحضور عضوي مجلس الإدارة عبدالعزيز السمحان وفاطمة حيات والأمين العام للاتحاد صلاح القناعي، حيث لفت الشاهين في حديثه للاعبين إلى أهمية استضافة الكويت لبطولة كأس آسيا للصالات، والتي ينتظر أن تحظى بمتابعة دولية، وذلك نظرا لمشاركة 16 منتخبا، هي الأفضل في القارة الآسيوية.



يذكر، أن منتخب الكويت سيواجه في الدور الأول للبطولة منتخبات عمان وتايلند والعراق أيام 27 و29 سبتمبر الجاري، و1 أكتوبر المقبل على التوالي.



من جانبه، أكد أمين سر لجنة كرة قدم الصالات بالاتحاد اللبناني للعبة سليم عواضة، أن المنتخب اللبناني يخضع حاليا لعملية إحلال وتجديد للدماء في صفوفه، مضيفا: «سنشارك بفريق يضم 10 لاعبين على الأقل من أصحاب الأعمار الصغيرة، من أجل إكسابهم الخبرات اللازمة، وتوفير الاحتكاك لهم مع مدارس كروية مختلفة».

وكانت القرعة قد أوقعت المنتخب اللبناني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران (حامل اللقب)، والصين تايبيه واندونيسيا.



وأشار إلى أن المنتخب سيفتقد جهود أحمد خير الدين وهو أفضل لاعب في لبنان، نظرا لانتقاله الى كرة القدم العشبية، إلى جانب جورج الخوري لإقامته خارج البلاد.



5 صالات للتدريب



حددت اللجنة المنظمة المحلية 5 صالات لإقامة تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة، وحرصت اللجنة على اختيار الصالات بحيث تكون متاحة للحصص التدريبية للمنتخبات على مدار اليوم وهي: نادي النصر، نادي خيطان، نادي كاظمة، صالة الشهيد فهد الأحمد في الدعية، صالة اللجنة الأولمبية في منطقة جابر الأحمد.