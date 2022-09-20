يحيى حميدان



تنطلق مساء اليوم منافسات كأس «زين» لكرة القدم بإقامة مباريات المجموعة الثانية، حيث يلتقي الجهراء مع الصليبخات على ستاد علي صباح السالم، والساحل مع التضامن على ستاد نادي الشباب عند الساعة الـ 6:15، فيما يلعب الشباب مع العربي على ستاد علي صباح السالم عند الساعة الـ 8:35.

وتضم المجموعة الثانية أيضا حامل لقب البطولة الاخيرة النصر الذي جنبه الجدول خوض الجولة الأولى، علما بأن «العنابي» و«الأخضر» يقيمان معسكرا خارجيا في السعودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية وسيشاركان بفريق فئة الشباب تحت 21 سنة في كأس «زين» التي تعد تنشيطية وتقام خلال فترات التوقف الدولي.

من جهته، أكد مساعد مدرب فريق الكرة بنادي برقان نواف زياد أن الجهاز الفني سيستغل كأس «زين» لتعديل أخطاء المرحلة الماضية ومنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لم يحظوا بالمشاركة بانتظام في دوري «زين» للدرجة الأولى. وأضاف زياد، في حديث خاص مع «الأنباء»، أن «الذهبي» سيخوض لقاء الغد أمام السالمية في كأس «زين» بهدف تحسين الحالة الذهنية للاعبين، والتي كانت السلبية الكبيرة بالنسبة لنا في مباريات «دوري المظاليم».

وأشار إلى أن فترة التوقف الدولي وإقامة كأس «زين» في الوقت الحالي جاء في صالح الفرق والتي عانت من الكثير من السلبيات، وبالتالي فإن الهدف الأول بالنسبة لنا سيكون تعديل الأخطاء والدفع بعناصر جديدة.