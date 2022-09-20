مبارك الخالدي



واصل مدير عام الهيئة العامة بالوكالة محمود أبل اجتماعاته مع الأندية لحثها على الاستعداد لخوض الانتخابات المقبلة في منتصف يناير المقبل للدورة 2023 ـ 2027، وفي هذا الإطار اجتمع أبل مع ممثلي الأندية المتخصصة امس في مقر الهيئة، حيث أبدى ممثلو الأندية موافقتهم المبدئية على المقترحات الخاصة بتعديل بعض البنود في إطار المصلحة العامة للرياضة الكويتية.



وقال أبل عقب الاجتماع إننا استعرضنا مع الزملاء الرياضيين في مجالس إدارات الأندية المتخصصة جدول الأعمال الخاص بالنقاش حول الأنظمة الأساسية واستعداداتنا للانتخابات المقبلة التي ستجرى في منتصف يناير المقبل.

وأضاف أننا سلطنا الضوء على النظام الاسترشادي المنشور في «الكويت اليوم» 2021، آملين أن تتعاون كل الجمعيات العمومية وبقية الأندية للدعوة لعقد جمعيات عمومية غير عادية لاعتماده وإقراره، ولدينا قناعة بأن النظام الأساسي الجديد يحقق آمال وطموحات مستقبل الرياضة الكويتية على الأقل من خلال الدراسة الحالية وتحقيق العدالة والشفافية للكل من أجل المصلحة العامة لمجالس ادارات الهيئات الرياضية.



وطالب أبل الجميع بالتعاون مع اللجان الانتخابية.