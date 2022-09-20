استدعت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية صباح أمس المكلفين بأداء الخدمة العاملة للدفعة 50 وذلك لاستكمال إجراءاتهم واستقبال مستنداتهم المطلوبة في مبنى هيئة الخدمة الوطنية العسكرية بمعسكرات المباركية بوابة 4.



وأوضحت الهيئة أن أبناءها المشمولين بأداء الخدمة العسكرية هم من مواليد 10 مايو 1999 حتى 31 مارس 2001 المشمولين بأحكام قانون الخدمة الوطنية العسكرية لالتحاقهم ضمن دفعة المجندين 50.



وذكرت أن من يتخلف عن أداء هذا الواجب الوطني، وليس لديه إحدى حالات الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل الواردة في القانون، سيُعرّض نفسه للعقوبات المقررة بالقانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية.