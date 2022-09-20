افتتحت صباح أمس دورة القيادة والأركان المشتركة رقم 27 بكلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة، وتضم الدورة عددا من الضباط الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة. هذا، وألقى مساعد مدير كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن طيار فيصل الشمري كلمة رحب خلالها بالحضور، متمنيا للضباط الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة طيب الإقامة ببلدهم الثاني الكويت.



وأشار الشمري إلى أن كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة تسعى إلى التطور المستمر والعمل المؤسسي والأكاديمي بما يحقق الأهداف من خلال تخريج كوكبة من الضباط القادة على مستوى عال من الكفاءة والقيادة، لافتا الى أن الكلية تعمل بشكل دائم على تطوير المناهج الدراسية بما يخدم العملية التعليمية، موضحا أهمية الدراسة للضباط القادة لتسلم زمام القيادة في وحداتهم.



وذكر أن الكلية تؤمن بوجوب بذل كل الجهد لخدمة هذا الوطن المعطاء، من خلال تأهيل المنتسبين كضباط قادة في الجيش الكويتي.