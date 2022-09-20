أسامة أبوالسعود



في اطار حرص سفارة جمهورية مصر العربية على تيسير الاجراءات الخاصة بالتصديق على عقود العمل من خلال مكتب التمثيل العمالي بالبعثة، قامت السفارة بالتنسيق والاتفاق مع الجهات المعنية بالكويت على اهمية عقد لجنة فنية مشتركة تحت مظلة وزارتي خارجية البلدين لوضع الضوابط المنظمة لإجراءات اعتماد عقود العمل بهدف التيسير على أصحاب الاعمال بالكويت والعمالة المصرية، وتماشيا مع القواعد المنظمة وفقا لقانون العمل. واوضحت السفارة المصرية، في بيان تلقت «الأنباء» نسخة منه، انه «وبناء عليه سيتم تفعيل كل إجراءات التيسير لعقود العمل والتي تم الاتفاق عليها مع الجانب الكويتي لحين عقد اجتماع عاجل للجنة الفنية المشتركة المشار إليها أعلاه لوضع اطار ثنائي شامل لنظام عقود العمل».



وثمنت السفارة المصرية جهود الكويت في الحفاظ على حقوق العمالة الأجنبية، والحرص على مصالح أصحاب الأعمال لتحقيق الفائدة المرجوة للجانبين.