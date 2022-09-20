دارين العلي



تمكنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة من تحصيل 205 ملايين و983 ألف دينار قيمة إجمالي الفواتير خلال الفترة من مطلع أبريل حتى 18 الجاري.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة إن هذه المبالغ شملت أعلى نسبة تحصيل من القطاع الحكومي بـ 81.457 مليون دينار، تلاه قطاع السكن الخاص 42.943 مليونا، في حين بلغت تحصيلاتها من القطاع الاستثماري 35.514 مليونا والتجاري 22.947 مليونا والصناعي 16. 848 مليونا ونشاطات أخرى 4.691 ملايين، بينما تذيل القطاع الزراعي قائمة التحصيلات بواقع 1.580 مليون دينار.



وفي السياق نفسه، قالت المصادر إن الوزارة قامت خلال الفترة من أول سبتمبر 2021 حتى 1 سبتمبر 2022 بتوزيع 167570 إنذارا على عملائها المتخلفين عن السداد في جميع المحافظات للأنشطة (الاستثماري، التجاري، الصناعي)، منها 13648 إنذارا تم توزيعها خلال الفترة من 30 أغسطس الماضي حتى 14 الجاري.