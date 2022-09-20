دارين العلي

أكدت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة استمرارها في تقديم خدماتها لكل المراجعين عن طريق المنصات الإلكترونية والاستقبال في المكاتب الخارجية التابعة للوزارة والمنتشرة في جميع المناطق ومبنى الوزارة عن طريق فتح باب جانبي لتقديم خدمات العملاء والمالية والشؤون الإدارية وشبكات التوزيع، وذلك بعد عرقلة دخول المراجعين من الباب الرئيسي لتجمع عدد من الموظفين الذين لا يحملون بطاقة الموظف على مداخل الوزارة إثر دعوة إلى الاعتصام للمطالبة بإقرار البدلات التي سبق للوزارة مخاطبة الجهات المعنية بشأنها.