دارين العلي

جدد عدد من موظفي وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أمس مطالباتهم بعدد من البدلات خلال اعتصامهم أمام مدخل مبنى الوزارة الرئيسي وذلك بدعوة من تجمع العاملين في الوزارة.



وقالت مصادر مطلعة في الوزارة ان الوزارة لم تدخر جهدا في سبيل إقرار بدلات موظفي الوزارة، حيث قامت في وقت سابق بمخاطبة الجهات المعنية وننتظر ردها، كما أنها عقدت اجتماعا مع ممثلي ديوان الخدمة المدنية لمناقشة إقرار هذه البدلات بالتنسيق مع بقية الجهات المعنية وعلى رأسها الصحة المهنية لإقرار بعض المطالب التي ينادي بها موظفو الوزارة.



وأوضحت المصادر أن التجمهر أمام المبنى أدى إلى عرقلة دخول المراجعين، ما جعل الوزارة ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية تقوم بتنظيم حركة دخول المراجعين والموظفين الذين يحملون الهوية الوظيفية إلى مبنى الوزارة لإنجاز المعاملات دون تأخير.



وقد أعلنت الوزارة، في بيان لها أمس، استمرارها في تقديم خدماتها لكل المراجعين عن طريق المنصات الإلكترونية واستقبال المراجعين والمكاتب الخارجية التابعة للوزارة المنتشرة في جميع المحافظات، وكذلك في مبنى الوزارة الرئيسي عن طريق فتح باب جانبي لتقديم خدماتها الخاصة بقطاعات خدمات العملاء والشؤون المالية وشبكات التوزيع، لتفادي عرقلة دخول المراجعين من الباب الرئيسي بسبب الاعتصام.