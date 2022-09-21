استدعى المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم غاريث ساوثغيت قائد ليفربول جوردان هندرسون لتعزيز خط وسط الفريق بعد انسحاب كالفين فيليبس بسبب إصابة في الكتف.



وينتظر ساوثغيت لمعرفة ما إذا كان فيليبس سيصبح لائقا للمشاركة في كأس العالم 2022 المقررة في قطر، وذلك بعد أن كشف نادي مان سيتي، الذي ضم اللاعب من ليدز يونايتد بنهاية الموسم الماضي، أنه سيحتاج إلى عملية جراحية.



وفي حال غياب فيليبس، سيفتقد المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل يورو 2020، جهود لاعب أساسي في مونديال قطر 2022، رغم أن الفريق ومدربه ساوثغيت يتمسكان بأمل عودة فيليبس واستعادة لياقته في الوقت المناسب قبل البطولة.