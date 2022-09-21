سيغادر مهاجم منتخب الاوروغواي المخضرم لويس سواريز فريقه ناسيونال المحلي بنهاية الموسم الكروي في بلاده نهاية شهر أكتوبر المقبل.



وسيكون سواريز (35 عاما)، لاعب أياكس أمستردام الهولندي وليفربول الانجليزي وبرشلونة وأتلتيكو مدريد الاسبانيين، متاحا للانتقال الى فريق آخر في صفقة مجانية.



وكان سواريز انتقل إلى ناسيونال النادي الذي شهد انطلاق مسيرته الكروية، هذا الصيف، بعد 16 عاما من مغادرته.



وتألق سواريز في صفوف فريقه القديم ـ الجديد بتسجيله 4 أهداف في 8 مباريات في الدوري.

وينتهي الموسم في الدوري الاورغوياني في 31 أكتوبر أي قبل 20 يوما من انطلاق العرس الكروي العالمي حيث سيكون سواريز ضمن تشكيلة الاوروغواي في قطر، علما أنه أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده برصيد 68 هدفا في 132 مباراة خاضها على الصعيد الدولي.



واستدعى دييغو ألونسو مدرب الأورووغواي المهاجم المخضرم لوديتي إيران يوم الجمعة وكندا في 27 الجاري.