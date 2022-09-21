تبرعت أندية كرة القدم في إنجلترا بإجمالي 1.4 طن من فائض الطعام إلى مؤسسة سيتي هارفست لندن الخيرية، بما يعادل 3368 وجبة لسكان لندن الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الطعام، عندما تم تأجيل المباريات بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.



وأوضحت صحيفة «لندن نيوز أون لاين» الإلكترونية أنه تم إلغاء جولة مباريات كرة القدم يومي 11 و12 الجاري في جميع أنحاء البلاد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ما ترك الكثير من أندية كرة القدم في لندن في حاجة إلى حل سريع لكميات كبيرة من فائض الطعام.



وقامت الأندية بما في ذلك فولام وكريستال بالاس وتشلسي وكوينز بارك رينجرز بالاتصال بالمؤسسة الخيرية، لعدم إهدار الطعام الذي تم توفيره من أيام المباريات الملغاة، وتأكدت الأندية أن الطعام ذهب إلى الأشخاص الذين يعانون حاليا من فقر الغذاء في جميع أنحاء لندن.