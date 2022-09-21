غاب قائد وحارس مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم مانويل نوير أمس عن أول تدريب لـ«المانشافت» في فرانكفورت قبل مباراتيه المقررتين أمام المجر وإنجلترا في بطولة دوري أمم أوروبا.

وغاب نوير، حارس مرمى بايرن ميونيخ، عن تدريب المنتخب الألماني بسبب مشكلة في أصابعه لكن المدير الفني هانزي فليك يتوقع عودته اليوم.



وخرج لاعب خط الوسط جمال موسيالا من التدريبات مبكرا بعدما تعرض لإصابة في الركبة إثر التحام مع توماس مولر زميله في بايرن ميونيخ.



وقالت فرانتسيسكا فوله المتحدثة باسم الاتحاد الألماني إن موسيالا «أصيب بجرح سطحي كان يتطلب العلاج» ولا يتوقع أن يغيب عن التدريبات مجددا.



كذلك غاب المدافعان ماتياس غينتر وتيلو كيرير والجناح لوكاس نميشا عن تدريب «المانشافت».



وظل الثلاثي في فندق إقامة المنتخب ضمن آلية السيطرة على حالة الإجهاد بعد مشاركتهم في منافسات الأندية الأحد الماضي.



ويستضيف المنتخب الألماني نظيره المجري في لايبزيغ يوم الجمعة المقبل، ثم يحل ضيفا على المنتخب الإنجليزي على ستاد ويمبلي يوم 26 الجاري.