غادر لاعبا خط وسط منتخب إيطاليا لورنتسو بيليغريني وماتيو بوليتانو أمس معسكر منتخب بلادهما للإصابة، وذلك قبيل المواجهتين المنتظرتين أمام انجلترا والمجر ضمن منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



ويأتي انسحاب هذا الثنائي من التشكيلة الإيطالية غداة إصابة لاعب وسط باريس سان جرمان ماركو فيراتي في ربلة ساقه وعدم قدرته على الالتحاق بصفوف منتخب بلاده.



ومن أجل تعويض هذه الغيابات، استدعى مانشيني لاعب ساسوولو دافيدي فراتيزي ومهاجم سمبدوريا مانولو غابياديني والشاب سالفاتوري إسبوزيتو الذي يدافع عن ألوان فريق سبال في الدرجة الثانية.

ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الانجليزي في سان سيرو الجمعة، قبل أن يسافر بعد ثلاثة أيام إلى المجر للعب أمام متصدر المجموعة الثالثة، مع أمل التأهل إلى المربع الذهبي الذي ينطلق في مارس المقبل.