أعلن مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي لكرة القدم رافايل سيلفا اعتزال اللعب الدولي وإنهاء مشواره مع المنتخب البرتغالي بعد أن شارك في 25 مباراة دولية.

وكان سيلفا ضمن قائمة المنتخب البرتغالي الذي توج بلقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) ودوري أمم أوروبا 2018/2019، كما استدعي أيضا ضمن قائمة المنتخب في كل من كأس العالم 2014 ويورو 2020.

وحقق سيلفا بداية قوية مع ناديه في الموسم الحالي حيث سجل له أربعة أهداف خلال أول سبع مباريات بالدوري البرتغالي، وهو ما دفع مدرب البرتغال لاستدعائه قبل المباراتين المقبلتين أمام التشيك وإسبانيا في دوري أمم أوروبا.

لكن اللاعب البالغ من العمر 29 عاما اعتزل اللعب الدولي مرجعا ذلك إلى «أسباب شخصية» وقد وصف القرار بأنه «قرار صادق وصحيح».