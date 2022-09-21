محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان شركة نفط الكويت ارست على شركتين محليتين عقدين يغطي أولهما إنشاء بنية تحتية في قطاع النفط تشمل بناء فتحات رئيسية ومشعبات بالاضافة الى الاعمال الاخرى المتعلقة بها في جنوب وشرق الكويت، وقد فازت به شركة الغانم الدولية للتجارة العامة والمقاولات.



وقالت «نفط الكويت» إنه تم منح العقد لشركة الغانم بعد أن تمت الموافقة عليه من قبل غالبية أعضاء الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ولم تكشف شركة نفط الكويت بعد النقاب عن قيمة العقد.



اما العقد الثاني فيتعلق بتوفير طاقم عمل للأسطول البحري، وقد تمت ترسيته على شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن (هيسكو)، وبلغت قيمة العقد 15.5 مليون دينار او نحو 50.2 مليون دولار.