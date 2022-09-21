أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن تسلم عدد 3 طائرات جديدة من نوع ايرباص خلال الـ 3 أسابيع المقبلة، حيث ستصل طائرتان إيرباص A330-800 إلى الكويت يوم 28 سبتمبر 2022، أما الطائرة الثالثة ايرباص A320neo فستصل في منتصف أكتوبر المقبل.



وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الكويتية م.معن رزوقي إن تسلم الطائرات الجديدة يأتي ضمن استراتيجية الخطوط الجوية الكويتية لتطوير وتحديث الأسطول بالكامل وضم طائرات متنوعة تمتلك أحدث التكنولوجيا والتقنيات التي تتواكب مع أفضل المعايير العالمية، لافتا إلى أن ذلك يعد استكمالا لتسلم سلسلة طائرات من نوع إيرباص تواليا بمختلف الطرازات A330 وA320 تم التعاقد عليها مع شركة ايرباص، والتي من شأنها أن تطور خدمات الخطوط الجوية الكويتية للركاب الكرام، كذلك ضمن الخطة العامة المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة والمتفق عليها ليصبح أسطول الخطوط الجوية الكويتية من أحدث الأساطيل في المنطقة.



وأضاف أن وصول الطائرات الجديدة سيسهم بشكل كبير في تنفيذ خطة الشركة في توسيع شبكة خطوطها على المديين القصير والمتوسط حول العالم والوصول للأهداف المرجوة، الأمر الذي سيعزز من نمو عمليات التشغيل بالكامل والارتقاء والتطور بالطائر الأزرق لآفاق رحبة، مبينا أن الطائرات الجديدة تمتلك عددا من المميزات يأتي في مقدمتها تقليل تكلفة واستهلاك الوقود، كما أنها صنعت لتكون صديقة للبيئة، علاوة على ذلك فإنها تمنح العميل تجربة سفر مريحة وشيقة على طائرات حديثة الطراز تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي متنوع.