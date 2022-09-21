أكثر من نصف المشاريع التنموية تتركز لدى 7 جهات حكومية.. تسيطر على 66 مشروعاً من أصل 129.. ووزارة الكهرباء تنفذ 19 منها



علي إبراهيم



كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن 70% من الانفاق التنموي بالكويت خلال العام المالي الحالي (2022/2023) يتركز في 5 جهات حكومية بما قيمته 886.59 مليون دينار مقارنة بـ 1.27 مليار دينار قدرت للانفاق التنموي في كل الجهات.

وتفصيليا، أظهرت البيانات أن قائمة أعلى 5 جهات انفاقا على المشروعات التنموية في الكويت تتضمن كلا من وزراتي الأشغال والصحة، ومؤسستي البترول الكويتية والرعاية السكنية، بالإضافة إلى جامعة الكويت، فيما جاء ترتيبها بالقائمة كالتالي:



1- وزارة الأشغال: تصدرت قائمة أعلى الجهات انفاقا على المشروعات التنموية، إذ جاءت على رأس القائمة بسيطرتها على نحو 34.5% من الانفاق بما يعادل 439.75 مليون دينار.



2- المؤسسة العامة للرعاية السكنية: حلت ثانيا على قائمة أعلى الجهات انفاقا على التنمية، إذ استحوذت على نحو 20.5% من إجمالي الانفاق بما يعادل 260.4 مليون دينار.



3- وزارة الصحة: جاءت في المرتبة الثالثة باستحواذها على نحو 162.22 مليون دينار من حجم الانفاق على المشروعات التنموية خلال العام الحالي، إذ شكلت نسبة استثماراتها التنموية نحو 13% من إجمالي الانفاق التنموي في الكويت خلال العام.



4- مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة: سجلت رابع أعلى مستوى للإنفاق التنموي في البلاد بما قيمته 139 مليون دينار، تشكل في مجملها نحو 11% من إجمالي الانفاق التنموي خلال العام المالي الحالي.



5- جامعة الكويت: استحوذت على نحو 7.88% من إجمالي الانفاق التنموي، حيث سجلت حجم استثمارات يقدر بنحو 100.3 مليون دينار خلال العام المالي الجاري.



أما عدد المشروعات فقد أظهرت البيانات أن هناك 7 جهات حكومية تسيطر على 515 من إجمالي أعداد المشروعات التنموية خلال العام الحالي، إذ تتولى تلك الجهات نحو 66 مشروعا من أصل 129 مشروعا تنمويا مدرجا في خطة تنمية (2022/2023)، إذ جاءت قائمة أعلى الجهات تنفيذا للمشروعات التنموية كما يلي:



1- وزارة الكهرباء والماء: حلت بالمرتبة الأولى بعدما سيطرت على 15% من أعداد المشروعات بما عدده 19 مشروعا بلغت حجم الاعتمادات المقدرة للإنفاق عليها خلال العام 23.4 مليون دينار.



2- وزارة الصحة: جاءت بالمرتبة الثانية بعدما استحوذت على نحو 95 من إجمالي اعداد المشروعات بواقع 11 مشروعا بحجم انفاق يقدر بـ 162.2 مليون دينار.



3- وزارة الأشغال العامة: إذ استحوذت على نحو 7% من المشروعات، بواقع 9 مشروعات تبلغ اعتماداتها الإجمالية 439.75 مليون دينار.



4- مؤسسة الموانئ، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والمركز الوطني لتطوير التعليم: حلوا بالمرتبة الرابعة حيث استحوذ كل جهة منها على 7 مشاريع تنموية، وفي مؤسسة الموانئ جاءت تكلفة الـ 7 مشاريع 49.3 مليون دينار، وفي معهد الأبحاث بلغت قيمتها 1.847 مليون دينار، بينما بلغت تكلفتها في المركز الوطني لتطوير التعليم 562 ألف دينار.



5- المؤسسة العامة للرعاية السكنية: حلت في المرتبة الخامسة لجهة عدد المشروعات حيث استحوذت على 6 مشروعات من إجمالي عدد المشروعات التنموية في الكويت فيما بلغ حجم اعتماداتها 260.39 مليون دينار.



أعلى 3 جهات إنفاقاً



أظهرت البيانات أن قائمة الجهات الأكثر انفاقا على التنمية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2022/2023) تضمنت 3 جهات رئيسية يأتي على رأسها وزارة الأشغال العامة بنحو 18.1 مليون دينار، تليها مؤسسة البترول الكويتية التي أنفقت نحو 9.59 ملايين دينار، ومن ثم بالمرتبة الثالثة جاءت جامعة الكويت التي أنفقت 3.25 ملايين دينار.