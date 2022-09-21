أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن توقيع عقد مع شركة ناصر محمد البداح وشريكه للتجارة العامة والمقاولات تشتري بموجبه الأخيرة وحدات ومعدات وأصول خارجة عن الخدمة بمصفاة الشعيبة التي تم إيقافها عن العمل بشكل كامل في مارس 2017.



وفازت شركة البداح بعقد الشراء بعد استيفائها كل الشروط ذات العلاقة، وذلك من بين 22 جهة كانت قد تأهلت ضمن مجموعة من الكيانات المحلية والعالمية التي تقدمت بعطاءاتها للفوز بهذه المزايدة.



وكانت «البترول الوطنية» قد أعلنت في أغسطس 2021 عن إجراء المزاد بين الجهات المؤهلة، تلاه عقد اجتماع ما قبل العطاء، وترتيب زيارات ميدانية للموقع، والرد على استفسارات مقدمي العطاءات، قبل أن يتم إغلاق وتقييم هذه العطاءات، ومن ثم ترسية العقد.



ويتوجب على الشركة الفائزة طبقا للعقد المذكور الالتزام بنقل الأصول والمعدات المبيعة وإخلاء الموقع وفقا لما جاء في نصوص واشتراطات عقد المزايدة.



جدير بالذكر أن علاقات التعاون بين شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة البداح وهي شركة وطنية تمتد إلى نحو 30 عاما، أظهرت خلالها البداح أداء فعالا تميز بالالتزام بالجودة والجداول الزمنية المقررة، وكانت شريكا في العديد من المشاريع المهمة والاستراتيجية الخاصة بالبترول الوطنية، ومن ضمنها مشروع الوقود البيئي الضخم الذي تم تشغيله بالكامل قبل بضعة أشهر.