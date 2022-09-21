الصالح: تأكيد جديد على نجاح البنك في التوسع محلياً والانطلاق المدروس خارجياً



تمكن بنك بوبيان من تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة إنجازاته الأخيرة من خلال تقدمه إلى المركز الرابع ضمن قائمة مؤسسة غلوبل فاينانس العالمية لأكثر البنوك الإسلامية الأكثر امانا على مستوى دول الخليج وهو ما يؤكد نجاح استراتيجية البنك وقوته في مواجهة مختلف الأزمات.



وأعرب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والإدارة المالية والخزانة والإدارة القانونية عبدالسلام الصالح عن شعوره بالفخر إزاء تلك الإضافة للتقديرات العالمية التي حصل عليها البنك خاصة انها تأتي استنادا إلى التقارير الصادرة عن أفضل مؤسسات التقييم المالي على مستوي العالم، كما أنها تأتي لتؤكد بالدليل على قدرة البنك على اتخاذ كل الإجراءات الفنية والقانونية المعتمدة دوليا اللازمة للحفاظ على قوة وثبات أصول البنك.



وأضاف: يمثل تقدمنا إلى المركز الرابع – مقارنة بالمركز الخامس قبل عامين ضمن نفس القائمة – خطوة أخرى نحو التقدم وتحقيق المزيد من الإنجازات التي تجعلنا نقترب من الهدف الأكبر لنكون ضمن قائمة البنوك الإسلامية المميزة على مستوى العالم.



وأشار الصالح الى أن هذا الإنجاز يكتسب أهميته من أهمية وقوة المؤسسة المانحة المشهود لها بالقوة والحيادية التامة واعتمادها على مرجعية الأرقام والتقارير الموثقة، مؤكدا أن ذلك أيضا يؤكد نجاح البنك في التوسع محليا والانطلاق المدروس خارجيا من خلال الاستحواذ على نسبة مؤثرة في بنك لندن والشرق الأوسط وتأسيس بنك نومو كأول بنك إسلامي رقمي عالمي.



ويعتمد مؤشر غلوبل فاينانس لاختيار المؤسسات المالية الاكثر أمانا على مستوى العالم على التصنيفات الائتمانية طويلة المدى للبنوك من قبل وكالات التصنيف العالمية موديز وفيتش وستاندرد آند بورز بالإضافة إلى معايير إجمالي الأصول لقائمة أكبر 1000 بنك عالميا.



وقالت مؤسسة غلوبل فاينانس في تقريرها ان الاستقرار والأمان مازالا على رأس الأولويات حاليا في عالم المال والأعمال وأول اهتمامات المستثمرين حول العالم ومن هنا تأتي أهمية هذه القائمة التي تضم أكثر البنوك أمانا في العالم.



وأضافت: ان الكثير من المستثمرين والعملاء حول العالم ينظرون إلى الجدارة الائتمانية والتصنيفات طويلة المدى للبنوك كمعيار أساسي ومقياس حقيقي لمستوى أمان البنوك التي يتعاملون معها.



وضمت القائمة الرئيسية عشرة بنوك خليجية 3 بنوك كويتية و3 قطرية و3 اماراتية وبنك سعودي.