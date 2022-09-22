أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية الفروانية بقطع التيار الكهربائي عن 8 عقارات مخالفة للقرار الوزاري رقم 57/2019 بمنطقة العمرية بالتنسيق والتعاون مع فريق الضبطية القضائية بوزارة الكهرباء والماء وبمساندة أمنية من وزارة الداخلية.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية م.سعيد العازمي انه تم قطع التيار الكهربائي عن 8 عقارات مخالفة بمنطقة العمرية بالإضافة إلى وضع ملصق إنذار وأخذ تعهد بإخلاء قسيمتين من العزاب بالتعاون مع الجهات المعنية.



وأكد أن الفريق الرقابي بإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية قام على إثر ورود شكاوى من أهالي سكان منطقة العمرية بوجود عزاب بعدد من القسائم بالمنطقة باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال تلك العقارات قبل تنفيذ قطع التيار الكهربائي.



من جانبه، أوضح مسؤول النوبة ب م.خالد العصيمي أن الجولات الميدانية مستمرة لرصد جميع العقارات المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية وصولا لقطع التيار الكهربائي بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من تفشي ظاهرة سكن العزاب بمناطق السكن الخاص والنموذجي،



ودعا العصيمي أصحاب العقارات التعاون مع فرق البلدية الرقابية والجهات المعنية أثناء جولاتهم الميدانية تجنبا للمساءلة القانونية.



بدورها، دعت إدارة العلاقات العامة الجميع في حال وجود شكوى تتعلق بالعزاب التواصل عبر الخط المباشر 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmun بمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتساب 24727732 لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.