قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا بإضافة طريق جديد بمدخل ومخرج على طريق الدائري السادس من منطقة الصليبية.



وقال العنزي في اقتراحه: بالاشارة الى قانون البلدية 33 لسنة 2016 ونظرا للزحمة المرورية لمرتادي هذا الطريق وكثرة الحوادث في هذا الطريق وتحديدا عند التقاطع، مما يسبب حالة من الارتباك لمرتاديه، وللتخفيف من هذا الازدحام ولانسيابية حركة المرور..



لذا أقترح:



1 ـ استحداث دوار مكان هذا التقاطع بمدخل ومخرج (الشارع الشعبي).



2 ـ إضافة طريق جديد بمدخل ومخرج طريق الدائري السادس (طريق جاسم الخرافي) إلى الدوار المستحدث المشار إليه بالمقترح حتى الاشارة الضوئية.