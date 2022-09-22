

قدم نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري اقتراحا بإنشاء مواقف سيارات لمدرسة الوليد بن عبدالملك في الفردوس. وقال المطيري في اقتراحه: نظرا لما يعانيه رواد مدرسة الوليد بن عبدالملك والمصلون بمسجد عبدالله العدواني بالقطعة (6) بمنطقة الفردوس من عدم وجود مواقف سيارات منظمة لخدمة المدرسة والمسجد مما يؤدي إلى ازدحام وكثافة مرورية وتجنبا للازدحام وتسهيلا وتيسيرا لحركة المرور..



أقترح: التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والنقل البري لإنشاء مواقف سيارات سطحية عامة لخدمة رواد مدرسة الوليد بن عبدالملك ومسجد عبدالله العدواني مقابل شارع عوض راشد الشنفا بمنطقة الفردوس قطعة (6).