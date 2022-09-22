بداح العنزي



دعت رئيسة اللجنة البيئية في المجلس البلدي علياء الفارسي الى ضرورة تفعيل الجانب الرقابي على شركات النظافة.



جاء ذلك بعد ورشة العمل التي نظمتها اللجنة أمس حول النفايات البلدية والإنشائية وآلية التخلص منها بحضور مديري افرع المحافظات ومديري النظافة بهدف التعرف على آلية عمل الشركات الناقلة للنفايات والمخلفات بدءا من المصدر إلى المعالجة. وذكرت الفارسي أنه تم التطرق إلى العديد من الأمور والتي تضمنت عقود النظافة ولائحة النظافة والمخالفات والغرامات والمرادم وطرق المعالجة، مشيرا الى ان اللجنة اوصت بعمل زيارة للمرادم وعمل ورشة أخرى بحضور المهتمين بالشؤون البيئية والجهات المعنية.



وقالت إنه تم طلب نسخة من شروط التأهيل لشركات النظافة والتقرير الصادر عن ديوان المحاسبة والمراقبين الماليين.