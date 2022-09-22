بداح العنزي



ألغى مدير عام البلدية م.احمد المنفوحي قرار نقل مفتشي النظافة في الجهراء وإعادة توزيعهم بمراكز المحافظة التابعين لها. وتضمن القرار التالي:



المادة الأولى: يلغى القرار الإداري رقم 3131/2022 الصادر في 5/9/2022 بشأن نقل مفتشي النظافة بإدارة النظافة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء واعتباره كأن لم يكن.



المادة الثانية: إعادة توزيع السادة الواردة أسماؤهم شاغلي وظائف (تفتيش نظافة) بذات مسماهم الوظيفي والدرجة الوظيفية التي يشغلونها من فرع بلدية محافظة الجهراء الى مركز العمل الموضح قرين اسم كل منهم.