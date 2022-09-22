

قال عضو المجلس البلدي فهد العبدالجادر خلال مشاركته في ورشة العمل حول النفايات البلدية والإنشائية أمس انه تم بحث ملف النظافة والبدء بأهم الملفات التي تبنيناها في حملتنا الانتخابية، مشيرا إلى أن النظافة أصبحت هاجس الجميع، وإذا استمر الجهاز التنفيذي بنفس السلوك القديم ونفس السياسة فإن الواقع السيئ لن يتغير.



وتابع العبدالجادر: لقد طرحنا بعض الأفكار والحلول، وكان من أهمها إضافة قطاع جديد للنظافة للتأكيد على أهمية هذا الملف، وتغيير فلسفة التعاقد مع شركات النظافة إلى التعاقد مع شركات إعادة التدوير ويكون مصدرها النفايات، وبدلا من أن تدفع البلدية عقودا مليونية للشركات الناقلة للنظافة، تدفع شركات إعادة التدوير للبلدية، وبذلك يتم استحداث مصدر دخل جديد ومهم للبلدية، ونطمح لأن ترى هذه التوصيات النور.