عبدالعزيز الفضلي



فيما يتوجه اليوم الأحد الطلبة في المرحلة الابتدائية ومدارس رياض الأطفال الى مقاعد الدراسة مدشنين العام الدراسي الجديد، على أن يلحق بهم زملاؤهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية في الثاني من أكتوبر، باشرت الشركة المختصة تنظيف المدارس في منطقتي مبارك الكبير والعاصمة أعمالها منذ بداية سبتمبر. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة سعود العرفج في تصريح لـ «الأنباء»: على الرغم من أن العقد مع وزارة التربية يبدأ في 7 أكتوبر المقبل، حيث ان أمر المباشرة يكون بعد 90 يوما من توقيع العقد إلا أننا باشرنا تنظيف المدارس لأن مصلحة أبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية فوق كل اعتبار، مشيرا الى أن الشركة قامت بتوزيع العمالة لكي يجهزوا المدارس قبل دخول الطلبة مساهمة منها في توفير افضل الاجواء للطلبة.



إلى ذلك، واصلت وزارة التربية بمختلف قطاعاتها تجهيز وإعداد المدارس من حيث الصيانة والعمالة والكتب والأثاث، إضافة إلى توزيع الهيئات التعليمية على المدارس الجديدة في غرب عبدالله المبارك ومدينة صباح الأحمد السكنية، ومن المتوقع أن يشهد اليوم الدراسي الاول جولات للقيادات التربوية على المدارس للاطلاع على سير العمل فيها.