أكد نائب المدير العام لشؤون التدريب بالإنابة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عبدالعزيز الرويح حرص الهيئة على تحقيق هدفها بتأهيل طلبتها ومتدربيها ليكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات.



وقال الرويح، في تصريح صحافي بمناسبة بدء العام التدريبي الجديد الذي ينطلق بمعاهد الهيئة اليوم الأحد 25 الجاري، إن «التطبيقي» بكل قطاعاتها لا تألو جهدا في تسخير إمكاناتها لحصول أبنائها الطلبة والمتدربين على مسيرة دراسية ناجحة تؤهلهم ليصبحوا قادة المستقبل، كل في مجاله.



وتقدم الرويح بالتهنئة لجميع منتسبي القطاع من الهيئتين التدريبية والإدارية، متمنيا للجميع دوام التوفيق والنجاح، وأن يكون هذا العام عاما تدريبيا ودراسيا ناجحا بجميع المقاييس ومليئا بالإنجازات المتميزة.



ويبلغ عدد الطلبة والطالبات المقبولين بمعاهد الهيئة للعام الدراسي الحالي 16179، ولاتزال عملية السحب والإضافة مستمرة للطلبة حتى بداية أكتوبر المقبل.