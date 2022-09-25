عبدالعزيز الفضلي



أنهى القطاع المالي بوزارة التربية عملية التدقيق والمراجعة الأخيرة على مكافآت الأعمال الممتازة للعاملين من المعلمين والمعلمات في منطقتي الأحمدي وحولي. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء»، عن ان القطاع المالي تسلم كشوفات المنطقتين من القطاع الإداري وسيتم تحويلها الى البنك المركزي ليتم إيداعها في حسابات المستحقين خلال الأسبوع الجاري، مشيرة الى ان القطاع لن يؤخر أي منطقة تصل إليه من «الإدارية». وأضافت المصادر أن القطاع بانتظار المناطق الأخرى وسيتم إنجاز أي كشوف وإرسالها الى البنك المركزي ولن ينتظر المناطق جميعها، مشيرة الى ان العمل سيكون أولا بأول.