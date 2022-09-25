أعرب رئيس نقابة العاملين في وزارة التعليم العالي ونائب رئيس الاتحاد الوطني للموظفين د.خالد البراك عن تفاؤله وباقي النقابات في الكويت بتولي د.عصام الربيعان رئاسة ديوان الخدمة المدنية، فهو أستاذ في الإدارة العامة الحكومية بجامعة الكويت، وقد سبق أن شغل العديد من المناصب، منها أمين عام الجامعة والعميد المساعد للتخطيط والأبحاث والمختبرات بكلية العلوم الإدارية ومشهود له بالكفاءة والنزاهة وهذا ما يجعلنا متفائلين بتوليه هذا المنصب الرفيع.



وأوضح أنه معلوم للجميع الأعباء التي تقع على كاهل موظفي الدولة بخلاف مهامهم الوظيفية، فقد تضطرهم الظروف لمراجعة بعض الدوائر الحكومية أو مراجعة مدارس أبنائهم خلال الفترة الصباحية، أو يتأخرون عن دوامهم بسبب الازدحام الذي تشهده الطرق كل صباح، ولا شك أن ذلك يستوجب ضرورة وجود مرونة في ساعات العمل رحمة بمن يتعرضون لهذه الظروف الطارئة والتي تكون خارجة على إرادتهم.



وطالب د.خالد البراك رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان بتطبيق نظام الساعة المرنة على جميع الجهات الحكومية، بحيث يسمح للموظف بالتأخير صباحا لمدة ساعة واحدة من الساعة الثامنة إلى التاسعة صباحا بحد أقصى دون اعتبار الموظف متأخر عن دوامه، على أن يلتزم الموظف بتعويض هذه الساعة بنهاية الدوام الرسمي، موضحا أن هذا النظام مطبق فعليا في الهيئة العامة للبيئة وأثبتت التجربة نجاحها، مؤكدا أن تطبيق نظام الساعة المرنة من النظم الإدارية الحديثة وتوفر الأجواء المناسبة للموظفين والمساهمة في زيادة إنتاجيتهم، وله العديد من الإيجابيات سواء للموظفين أو لمصلحة العمل، خاصة أن هذا النظام تم تطبيقه في الهيئة العامة للبيئة وأثبت نجاحه.