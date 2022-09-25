عبدالعزيز الفضلي



حذرت وزارة التربية الإدارات المدرسية من طلب أي مبالغ مالية أو تبرعات سواء من المعلمين أو المتعلمين أو أولياء أمورهم، مؤكدة انه سيتعرض للمساءلة القانونية كل من يخالف ذلك.



جاء ذلك في نشرة عممها مدير منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني على المدارس بمراحلها المختلفة وتلقت «الأنباء» نسخة منه، حيث دعا فيه «إلى ضرورة عدم تكليف المعلمين بإعداد وسائل تعليمية أو تصوير أوراق عمل أو تزيين الفصول والمدرسة أو توفير أجهزة أو أدوات أو أي مواد، ما لم تقم الإدارة المدرسية بتوفير نفقاتها كذلك عدم تكليف المتعلمين أو أولياء أمورهم صراحة أو إيحاء بأي أعمال لا تعد من واجباتهم، سواء كان ذلك إعداد وسائل تعليمية أو تصوير أوراق عمل أو تزيين الفصول والمدرسة أو توفير أجهزة أو مواد للمدرسة»، على أن يتم توفير جميع المستلزمات التعليمية والمدرسية من حساب الصندوق المالي أو حساب المقصف المدرسي والمواد الأخرى، وفق اللوائح والنظم المتبعة بهذا الشأن.