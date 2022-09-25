تستقبل جامعة الكويت اليوم 42136 طالبا وطالبة مع بداية انطلاق العام الجامعي الجديد 2022- 2023.



وقالت جامعة الكويت في بيان لـ «كونا»، إن عدد الطلبة المستجدين بلغ 8134 طالبا وطالبة، مشيرة إلى انهم موزعون على 15 كلية في مختلف التخصصات الأدبية والعلمية، مضيفة انه تم استكمال جداول الطلبة وعملية السحب والإضافة يوم الخميس الماضي، مبينة انها هيأت طاقاتها الإدارية والأكاديمية والفنية كافة لاستقبال الطلبة المستجدين والمستمرين.



وأكدت الجامعة أنها لم تدخر جهدا في توفير المناخ الدراسي الملائم لطلبتها وبذلت جهودا كبيرة لتأمين الخدمات المساندة ومنها تجهيز المباني والمختبرات والقاعات الدراسية والمواقف داخل الجامعة.



وتقدمت الجامعة بالتهنئة إلى الأسرة الجامعية من أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة والطلبة والهيئة الإدارية ولجميع منتسبي الجامعة بمناسبة بدء العام الجامعي الجديد، متمنية أن يكون عاما حافلا بالإنجازات على المستوى التعليمي والأكاديمي والطلابي.